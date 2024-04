Libri novità | 14 buone letture per i ponti di primavera tra romanzi - saggi e biografie

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Arrivano i lunghidi, arriva finalmente del tempo libero, per staccare e per leggere con tutta calma e relax. Ecco allora per voi leconsigliate tradel momento e nuove uscite. Pagine di misteri, amori, vite di famosi, divertenti analisi dei maschi di oggi, riflessioni psicologiche, politiche e sulla moda.e best-seller in cui immergersi per rilassarsi, appassionarsi, riflettere. Dagli Abba a Pippi Calzelunghe, da Eshkol Nevo a David Nicholls, da Lella Ravasi Bellocchio ad Alessandro Michele: a voi la scelta. Ecco una lista ragionata con le opere di 14 scrittori, fra cui il bestsellerista David Nicholls ...