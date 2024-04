Liberazione - in piazza anche Cgi - Fiom e Spi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Cgil,e Spi di Imola sostengono l’iniziativa organizzata da Anpi Imola, Anpi Castel Guelfo e dai ‘Papaveri’ per trascorrere la giornata di domani, 25 aprile, inMatteotti con "musica e parole antifasciste" dalle 17 alle 24. "La Cgil condivide con l’Anpi una missione: difendere e attuare la nostra Costituzione nata dalla Resistenza e dalla lotta antifascista – spiega Stefano Moni, segretario generale della Camera del Lavoro di Imola –. Siamo uniti nel sostenerci a vicenda in tutte le iniziative di lotta per far vivere i valori della Costituzione, che è la nostra ‘via maestra’ per affermare una società diversa. Di fronte a troppi episodi di apologia del fascismo e disvalori in circolazione, fortunatamente c’è chi avverte l’urgenza di un forte impegno antifascista a difesa della democrazia che vive grazie alla partecipazione attiva". Poi, ...

