L’Europa si avvicina a una vera liberalizzazione del mercato del Copyright

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La prima associazione per la gestione collettiva del diritto d’autore mai esistita affonda le sue radici alla vigilia della Rivoluzione francese, quando il poliedrico drammaturgo francese Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, indignato dal comportamento della Comédie française che sfruttava belluinamente i propri autori, creò insieme ad un gruppo di scrittori la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, al fine di proteggere quella che era già diventata la sua commedia più famosa: Il Barbiere di Siviglia. Le società di questo tipo oggi rivestono un’importanza fondamentale poiché si dedicano a tutte le attività amministrative necessarie per assicurare che ogni artista riceva un compenso ogni volta che le sue opere, protette dal, vengono utilizzate da terzi: dai concerti negli stadi, ai party in piscina sono tutte royalties che qualcuno deve prendersi ...