L’Europa al centro delle presidenziali in Macedonia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Si sono aperte le urne nellasettentrionale per il primo turnoelezioni, sullo sfondo di una questione decisiva per il futuro del paese: l’adesione all’Unione europea. Leggi

In Macedonia del Nord si chiude in serata la campagna elettorale in vista delle presidenziali di mercoledì prossimo, le settime dall'indipendenza del Paese ex jugoslavo nel 1991. Domani sarà giornata di silenzio e riflessione, a beneficio soprattutto degli indecisi, che potranno scegliere tra sette ... (quotidiano)

Al via le elezioni presidenziali in Macedonia del Nord . Il dibattito tra i candidati è stato dominato dall’adesione all’UE e all’equilibrio dell’attuale governo, ma i candidati hanno anche cercato di sostenere l’attrazione degli investimenti e la creazione dei posti di lavoro per i giovani. ... (periodicodaily)

macedonia del Nord al voto per le presidenziali - In macedonia del Nord dalle 7 di stamani (stessa ora italiana) si vota per le elezioni presidenziali, le settime dall'indipendenza proclamata nel 1991. (ANSA) ...ansa

Nord macedonia: oggi si vota alle presidenziali, scontro fra capo di Stato uscente e candidata opposizione conservatrice - Skopje, 24 apr 09:40 - (Agenzia Nova) - Sono in corso oggi in macedonia del Nord le elezioni presidenziali, le settime dall'indipendenza del Paese datata 1991. La Commissione elettorale ha annunciato ...agenzianova