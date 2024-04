Lettere a vuoto e zero controlli | così Napoli ha perso 283 milioni di affitti Da Forza Italia ai Ds - sono coinvolti anche quattro partiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024)politici hanno contribuito a scavare la fossa di 283di euro di crediti per fitti non riscossi dal Comune di. Si va dai circa 130mila euro dei Democratici di Sinistra, ai circa 110mila euro di Rifondazione Comunista, dai circa 130mila euro die intorno ai 180mila euro del Partito dei Comunistini. È solo un rivolo di una maxi indagine contabile che mercoledì è culminata in quindici inviti a dedurre. Una vicenda che inizia da lontano. Infatti già il 12 luglio 2017Servizi, la società in house che nel 2013 ha ereditato la gestione del patrimonio comunale dopo la scissione del contratto con la Romeo immobiliare, e la dirigenza del Comune dicompetente alle questioni del ...