L' esercito di Israele pronto a entrare a Rafah Evacuati i civili a Khan Younis

Roma, 24 aprile 2024 – L' Esercito israeliano è pronto a lanciare immediatamente un'operazione di terra a Rafah e sta solo aspettando il via libero politico. Lo ha affermato un alto funzionario della sicurezza all'agenzia Reuters. Israele lo ha minacciato più volte, definendola l'"ultima grande ... (quotidiano)

l'esercito israeliano ha condotto tutti i preparativi necessari per entrare a Rafah , che ritiene l'ultimo bastione di Hamas nella Striscia di Gaza, e potrà lanciare un'operazione non appena avrà ottenuto l'approvazione del governo: lo riporta Haaretz riportando Media internazionali che citano un ... (quotidiano)

In Medio Oriente un’altra giornata campale: scatta di mattina con indiscrezioni infondate (della testata al-Araby al-Jadeed) sul presunto via libera americano all’operazione di terra israeliana a Rafah in cambio di una reazione limitata contro Teheran; finisce a notte inoltrata con il veto ... (quotidiano)