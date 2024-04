L’epopea partigiana di Enrico Mattei

(Di mercoledì 24 aprile 2024)è stato partigiano di grandi cause lungo l’intero corso della sua vita. Partigiano della ricostruzione nazionale dopo la seconda guerra mondiale, dell’indipendenza energetica dell’Italia, di un ruolo attivo del Paese nel gioco geopolitico della Guerra Fredda tra Mediterraneo, Africa e Medio Oriente, addirittura della causa di un popolo, quello algerino, nella lotta di InsideOver.

Torino, gli eventi in città per il 25 aprile - Dalla musica di Fatoumata Diawara al Teatro Regio alle passeggiate guidate nei quartieri. Arrivano nuove mostre e film al Polo del ‘900, ma anche molto teatro, come al Sacrario del Martinetto ...torino.corriere

La destra antifascista e la destra reazionaria - Alcuni tra i capi della Dc erano stati capi partigiani: Paolo Emilio Taviani, «Pittaluga», ministro dell’Interno; Giovanni Marcora, «Albertino», ministro dell’Agricoltura; Enrico mattei, «Monti», ...corriere

Todde rilancia monologo Scurati, 'Costituzione è antifascista' - "In attesa di celebrare come ogni anno il 25 aprile, voglio ricordare che la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza, ha l'antifascismo come spina dorsale. La nostra Costituzione è antifascista". ( ...ansa