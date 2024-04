Lei è ebrea? - polemica tra Giorgio Zanchini ed Ester Mieli Gasparri | Solidarietà

La deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli ha denunciato che stamattina durante Radio Anch’io su Radio 1 il conduttore Giorgio Zanchini ha chiesto alla senatrice FdI Ester Mieli se fosse ebrea. La domanda è stata fatta mentre si discuteva delle proteste degli studenti nelle università per ... (open.online)

“Lei è ebrea” La senatrice Ester Mieli non gradisce la domanda e attacca il conduttore zanchini su Radio 1: è polemica - "Lei è ebrea" Scoppia la polemica tra il conduttore giorgio zanchini e la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli.tag24

“Lei è ebrea” alla senatrice Mieli su Radio Anch’io. Scoppia un nuovo caso in Rai. FdI: “Inaccettabile” - Fratelli d’Italia solleva il caso in Commissione Vigilanza. L’ad Sergio telefona alla senatrice per porgerle le scuse ...quotidiano

"Lei è ebrea": il nuovo scandalo che scuote la Rai - Dopo le polemiche per il testo sul 25 aprile cancellato all'ultimo momento, scoppia una nuova bufera sulla Rai. Questa volta a causa di una domanda del conduttore di Radio Anch'io, giorgio zanchini, ...tg.la7