Leggete in tv anche la legge sull’aborto | tutta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Oltre a Scurati,la tanto contestata 194 andrebbe fatta declamare per intero in televisione. Perché chi strilla contro l’esecutivo per i pro vita nei consultori, nasconde il fatto che è la norma stessa che lo prevede, puntando a impedire alle donne di poter scegliere.

Più cemento anche nelle zone agricole: riforma De Luca è legge - La riforma De Luca dell’urbanistica in Campania da ieri è legge. E che legge: pare andare nella direzione contraria a quella della tutela del territorio, disegnata secondo i gusti di un governatore ch ...ilfattoquotidiano

Ok della Camera per la proposta di legge sui tifosi nelle società sportive - Approvata quasi all'unanimità la proposta di legge sull'azionariato popolare: ora si attende la decisione del Senato ...gianlucadimarzio

Via libera del Senato al decreto Pnrr che diventa legge. Nel testo c’è di tutto, consultori inclusi - Il Senato ha approvato in via definitiva (95 si, 68 no e 1 astenuto) il decreto che contiene disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il provvedimento, ...ilfattoquotidiano