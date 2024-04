Legge aiuti -Biden | Us -mondo più sicuri

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 18.12 "Laapprovata dal Congresso renderà gli Stati Uniti e ilpiù. Se i nostri alleati sono più forti anche noi lo siamo". Lo ha detto il presidente Usa Joeparlando alla Casa Bianca dopo la firma del pacchetto diper Ucraina, Israele e Taiwan. "Dobbiamo muoverci velocemente per fare arrivare gliall'Ucraina. Gli Usa non si piegano a nessuno, men che meno a Putin", ha dettoche ha ribadito il "ferreo sostegno" a Israele che però deve "aumentare l'assistenza umanitaria" a Gaza.

