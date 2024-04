(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – Tutte le principali forze politiche della coalizione di centrodestra chiedono al Partito democratico di "fare chiarezza" suierogati ad 'Agenda', l'associazione fondata nel 2022 dall'ambientalista americana ed ex guru elettorale di Barack Obama, Jessica Shearer, e da altre tre esponenti del Pd, da parte della Democracy & Pluralism, fondazione svedese presieduta dall'imprenditore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Alessia Pifferi, ‘rete ...

L'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy è stato condannato in appello a un anno di carcere . Nella campagna elettorale del 2012 ci sarebbe stato un sistema di false fatture per superare la spesa consentita dalla legge, e l'allora presidente ne sarebbe stato a conoscenza. L' anno ... (fanpage)

Nel giorno dell'assemblea degli azionisti, gli attivisti per il clima occupano il museo di Intesa Sanpaolo - Il gruppo Extinction Rebellion invade con drappi neri e palloncini colorati il cortile delle Gallerie d’Italia per denunciare i massicci finanziamenti della banca in progetti legati a petrolio e gas.torinoggi

lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia portano in Aula caso 'Agenda': "Pd chiarisca su finanziamenti" - Dalla richiesta di intervento del Copasir all'interrogazione a Piantedosi: 'Fare luce su donazioni da associazioni vicine a Soros' ...adnkronos

