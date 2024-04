Le università Usa trasformate in roccaforti di Hamas

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Quanto sta accadendo nei più prestigiosi campus Usa dovrebbe indurre a non prendere sottogamba le proteste pro-che da settimane subiamo anche nei nostri atenei (e non solo). La fiamma dell’antisemitismo è la stessa e l’intervento della polizia in Italia ha probabilmente impedito eccessi simili a quelli visti alla Columbia University e in altri atenei Usa. Le proteste alla Columbia Mercoledì scorso alla Columbia la protesta è giunta al culmine, con la richiesta all’di interrompere gli accordi di collaborazione con istituzioni e aziende israeliane o che hanno legami con Israele – il boicottaggio accademico che è stato chiesto e in qualche caso ottenuto anche nelleitaliane – e l’occupazione del campus. Un’occupazione in pieno stile CHAZ – la “zona autonoma” autoproclamata dagli Antifa nel quartiere ...