Le Torri Gemelle non sono state eliminate da un simulatore di volo per nascondere la verità sull’11 settembre

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il 21 aprile 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un video pubblicato su Instagram il 18 marzo 2024 che mostra alcune scene di aerei che sorvolano i palazzi di una città, e uno di questi dirigersi verso quelle che sembrano le, quasi a scontrarsici contro. Nel filmato compare una scritta, in inglese, in sovraimpressione, secondo cui Microsoft, nel proprio gioco Flight Simulator, avrebbe rimosso ledopo gli attacchi dell’11. Inoltre, si legge sempre nelle frasi in sovraimpressione, se si prova a simulare l’attacco dell’11, Microsoft bannerà l’utente dal gioco. Il video è accompagnato da un commento, in inglese, scritto dall’autore del post, secondo cui «non vogliono che si scopra che ...