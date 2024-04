Le presidenti fanno squadra Al ‘Neri’ è nata un’alleanza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Due donne al comando dello sport riminese che decidono di fare. È la passione a unire Stefania Di Salvo, la presidente del Rimini calcio e Alessia Valducci, presidente di New Rimini Baseball Softball. La stessa che mettono nel loro lavoro e che da qualche tempo hanno deciso di dedicare anche allo sport riminese. Domenica scorsa si sono ritrovate sull’erba del ’Romeo Neri’, prima e durante la partita che il Rimini, quello del calcio, ha giocato contro la Virtus Entella. Un incontro fatto di sorrisi e di doni. Una maglia a scacchi, la numero 16, per Alessia Valducci. Mazza, pallina autografata e cappellino per Stefania Di Salvo. Insieme alla presidente del ’batti e corri’ c’era tutta la. E l’accoglienza è stata di quelle da ricordare: ’Un bentornato ai Pirati’, lo striscione alzato dai tifosi in Curva Est. "È stata una domenica ...