Le nuove armi all' Ucraina - facciamo chiarezza

Domani il Senato americano voterà gli aiuti per l’Ucraina. E il Pentagono è pronto a mandare armi a Kiev in meno di una settimana, secondo media Usa. Il maggior coinvolgimento americano nel conflitto sarà “un fiasco come in Vietnam”, afferma Mosca. “Siamo a un passo dall’invio di truppe da parte ... (ilsole24ore)