Le news Campionato finito per Sampirisi Oggi al via la vendita libera dei biglietti per il derby

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Continuano gli allenamenti della Reggiana in vista dell’importantissima trasferta a Palermo, in scaletta sabato alle 16,15. Non potrà essere della partita Mario, visto che le indiscrezioni sulla gravità del suo infortunio sono state, di fatto, confermate. La stagione agonistica del difensore granata è infatti già finita e la ‘lesione al passaggio mio-tendineo del retto femorale sinistro’ richiederà un recupero di circa 8-10 settimane. In poche parole,tornerà in pista a luglio. Lo staff spera però di riuscire comunque a schierare Marcandalli, che nell’ultima gara col Cosenza aveva stretto i denti per il problema alla caviglia rimediato a Lecco, e negli ultimi giorni sono arrivati segnali incoraggianti anche da parte di Francesco Bardi che non scende in campo dal 3 marzo (Ascoli-Reggiana 0-0) quando lasciò il campo dopo pochi minuti ...