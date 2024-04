Le memorie diplomatiche dell’ambasciatore Giorgio Franchetti Pardo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Amb.con Giulio Andreotti e Roberto Ducci Il libro “Ricordi di una vita diplomatica ed esuli pensieri” di, da poco pubblicato nella collana “e studi diplomatici” dell’Editoriale Scientifica, non è solo una semplice autobiografia, ma anche un’originale fonte di conoscenza su alcuni aspetti della nostra storia più recente. Il libro apre finestre su eventi storici di rilievo, mescolati sapientemente con aneddoti personali, che si riferiscono all’esperienza dell’autore nella Spagna franchista, nel Brasile durante la Rivoluzione del 1964, nel Portogallo di Salazar, arrivando fino al pre-crollo dell’Unione Sovietica e al suo ruolo di Ambasciatore in Turchia. Un momento particolarmente significativo è descritto durante il suo incarico in ...