Le contorsioni di Speranza davanti ai giudici

AGI - Il 13 maggio i difensori di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio , potranno vedere davanti alla Corte d'Assise di Bergamo i reperti dell'inchiesta che portò all'arresto del muratore. La possibilità di vederli ma senza analizzarli, come chiesto invece ... (agi)

Tempo di lettura: 2 minuti “Il mio assistito, dottor Gianluca Festa , si è mostrato molto combattivo e determinato a chiarire ogni accusa rivolta nei sui confronti. Non dico altro nel merito dell’interrogatorio, come è giusto che sia, ed anche per tutelare il mio assistito dopo gli ultimi gravi ... (anteprima24)

Inter, Sacchi non ha torto su Madrid: Inzaghi studia la nuova Champions - La perfezione non esiste. Anche in una stagione da incorniciare come questa, che ha portato all`Inter lo scudetto della seconda stella, ci sono dei rimpianti. Il.calciomercato

Omicidio D'Arca a Crotone, condanna definitiva per Pezziniti - La decisione della Cassazione sull’omicidio di Stefano D'Arca, avvenuto davanti al bar Moka in pieno centro a Crotone ...quotidianodelsud