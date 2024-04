Le carenze farmaceutiche sul banco della riunione dei ministri della Salute UE a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Strategia anti-scarsità, partenariato per la competitività manifatturiera e un meccanismo solidaristico al centro del dibattito in occasione del lancioEuropean Critical Medicines Alliance Roma, 24 aprile 2024 – Strategia anti-scarsità, partenariato per la competitività manifatturiera, meccanismo solidaristico per una riserva europea di farmaci critici ed essenziali. Si riassume in questi tre titoli il senso