Lazio vs Hellas Verona | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Tre punti obbligatori per i biancocelesti in cerca di un posto in Champions, mentre gli scaligeri non possono non pensare di strappare un risultato positivo nella rincorsa alla salvezza.Vssi giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Fallito l’accesso alla finale di Coppa Italia, ai biancocelesti non rimane altro che sperare nella qualificazione in Europa per salvare una stagione fin quì deludente. Per farlo la squadra di Tudor dovrà raccogliere più punti possibili e confidare in qualche inciampo delle dirette concorrenti. Al momento la distanza dalla zona Champions à di tre ...