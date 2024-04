Formazioni ufficiali Genoa Lazio : le scelte di Gilardino e Tudor in vista della 33esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 Di seguito le Formazioni ufficiali di Genoa - Lazio , match valido per la 33esima giornata di questo campionato. Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; ... (calcionews24)

lazio, l'agente di gila rassicura: 'È pronto a fare felici i tifosi della lazio' - Mario gila è tra le note più liete di questa stagione della lazio. Il talento del difensore è esploso definitivamente da novembre, dopo tanta panchina e qualche.calciomercato

lazio - Juventus, gila: "Contento per la lotta della squadra ed ora..." - Arriva dal suo profilo instagram ufficiale il commento di Mario gila alla gara di ieri sera in Coppa Italia contro la ...noibiancocelesti

lazio, rientro importante per Tudor: dopo quasi un mese di stop riecco Zaccagni in gruppo - Quella di oggi a Formello è stata una mattinata simile al post gara di ieri. L'umore era basso per l'eliminazione dalla Coppa Italia nonostante una prova importante, ma la ...ilmessaggero