Lazio-Juventus 2-1 - bianconeri in finale di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – Labatte laper 2-1 nel ritorno della semidi. I, vittoriosi per 2-0 all’andata a Torino, si qualificano per lanonostante la sconfitta incassata a Roma. Lava sul 2-0 con la doppietta di Castellanos, a segno al 12? e al 49?. La Juve accorcia le distanze con la rete decisiva di Milik, in gol all’83’. La seconda finalista uscirà dalla sfida tra Atalanta e Fiorentina in programma domani. Biancocelesti in vantaggio al 12? con l’imperioso colpo di testa di Castellanos, che sul corner di Luis Alberto sovrasta Alex Sandro e batte Perin. Lo stesso argentino spreca a tu per tu con Perin neldi primo tempo, sempre su invito di Luis Alberto. Nel mezzo la squadra ...