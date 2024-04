Lavori in via Romana - modifiche a percorsi e fermate bus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Arezzo, 24 aprile 2024 – Ad Arezzo, fino al termine deiprevisti per le 17.30 del 31 agosto prossimo, è in vigore la chiusura al transito veicolare di via. Le linee extraurbane 138, LS5, LS6, 21S e 22S effettuano deviazioni di percorso in uscita dal centro città: raggiungo l’incrocio con Viale Don Minzoni, girano a destra fino alla rotatoria di viale Dante, poi proseguono fino alla rotatoria di viae proseguono sul regolare percorso. In entrata in città transitano da viale Dante, poi svoltano in via Manzoni, proseguono in viae continuano lungo il regolare percorso. In uscita dalla città, è autorizzata anche la fermata di Via Dante. Durante ileinteressate saranno soppresse, e in alternativa leextraurbana più ...