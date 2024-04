Lavori fermi in un cantiere su due per i ponti di primavera

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Stop ai cantieri aperti sulle strade italiane in vista deidel 25 aprile e del 1° maggio. La decisione, valida proprio dal 25 aprile fino a lunedì 6 maggio, è stata presa da Anas in previsione dell'incremento del traffico per limitare disagi alla circolazione e garantire una viabilità più...