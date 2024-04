L’auto tamponata sull’A1 finisce tra due Tir | un ferito

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Attimi di paura, e un, ieri mattina sul tratto sandonatese dell’A1, dove un automobilista di 50 anni è rimasto incastrato nell’abitacolo della propria vettura che, dopo essere statada un tir, è stata proiettata verso un altro mezzo pesante, rimanendo schiacciata tra i due "bestioni". Questa la dinamica dello scontro avvenuto alle 10.30, al chilometro 0+600 delstrada, nella carreggiata in direzione Sud. Per estrarre l’uomo dalle lamiere accartocciate delsi è reso necessario il contributo dei vigili del fuoco, arrivati sul posto dal distaccamento milanese di piazzale Cuoco. Le condizioni delsono state valutate dal personale di Areu: ricevute le prime cure, il 50enne è stato caricato sull’elisoccorso e trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza. A ...

