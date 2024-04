Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di mercoledì 24 aprile 2024) «È importante spezzare l’illusione di unicità da cui politici come Meloni sono in grado di trarre profitto. I giornalisti, gli studiosi, gli attivisti possono mostrare la banalità e la mediocrità first appeared on il manifesto.