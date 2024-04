Latina Si riunisce il nuovo Consiglio di Amministrazione di Acqualatina per la nomina delle cariche

(Di mercoledì 24 aprile 2024)– Si è riunito ildidi Acquaper procedere allasocietarie. Il ruolo di Presidente è stato assegnato alla Dott.ssa Cinzia Marzoli, vengono confermate la carica di Vicepresidente per il Dott. Stefano Mereu e quella di Amministratore Delegato per l’Ing. Marco Lombardi. In questo ruolo, la Dott.ssa Marzoli L'articolo Temporeale Quotidiano.

Ad Haiti è attesa la creazione di un Consiglio di transizione per formare il nuovo governo . Si tratta di un primo passo per ripristinare la sicurezza nel Paese. Haiti : attesa la creazione di un Consiglio di transizione Il governo di Haiti ha emesso un decreto che formalizza la creazione di un ... (periodicodaily)

Recordman di assenze in consiglio comunale, ora Paolo Damilano prova il salto a Bruxelles: l’ex candidato sindaco di Torino corre con Fi - Ambisce a traslocare dal consiglio comunale di Torino – non molto frequentato in questi anni – al Parlamento di Bruxelles. E così Paolo Damilano, imprenditore delle acque minerali e dei vini, ha annun ...ilfattoquotidiano

Revisione Irpef e Ires, bonus tredicesima e premi di risultato al 10%: slitta il decreto - Il CDM del 23 aprile ha fatto slittare la nuova revisione di Irpef e Ires e novità sulla tassazione dei premi di risultato e un bonus tredicesima ...leggioggi

Superbonus, incastrati i conti: slittano i 100 euro in tredicesima - In consiglio dei ministri slitta l’approdo del nuovo Dl in materia fiscale che conteneva modifiche in materia di Irpef e Ires. Tra le ...iltempo