Latina Asl - la neo-commissaria Sabrina Cenciarelli nomina il nuovo Direttore Amministrativo

A pochi giorni dal comunicato letto dai giornalisti nei principali tg nazionali, in cui l’assemblea dei comitati di redazione proclamava lo stato di agitazione, esprimendo particolare preoccupazione per l’autonomia del servizio pubblico rispetto alla politica, il caso Scurati, il cui monologo sul ... (ilfattoquotidiano)

«È duro, faticoso, doloroso: sono un privato cittadino che legge e scrive libri e all’improvviso per aver fatto lo scrittore mi ritrovo al centro di una polemica politico-ideologica accanita, spietata e fatta di attacchi personali denigratori, che mi dipingono come un profittatore, quasi come un ... (open.online)

CAMPALTO - Ictus al volante , Loredana , 57 anni , muore il giorno dopo in ospedale : lascia due figli . Si è spenta all' ospedale di San Donà la bancaria di Campalto coinvolta nello... (ilgazzettino)

Freddo in Italia, quanto dura e da cosa dipende: il meteo per il ponte del 25 aprile e del 1°maggio - Ancora freddo in Italia con il fenomeno che dipende da uno stratwarming: quanto dura e cosa aspettarsi per il 25 aprile e il 1° maggio.quifinanza

Team Altamura, dopo 27 anni è Serie C. Tre giorni di festa organizzati dal club - Una lunga lettera aperta quella che la dirigenza del Team Altamura, fresca di promozione in Serie C in qualità di capolista del Girone H di Serie.tuttomercatoweb

