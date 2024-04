L’Atalanta vola in finale di Coppa Italia | Fiorentina abbattuta!

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Finisce 4-1 Atalanta, con gli orobici che hanno rimontato l’1-0 dell’andata. Gli orobici raggiungono la Juventus indiBIS ? Incredibilea Bergamo con, che riesce a conquistare la qualificazione indinel. Decisivi nelle reti di Lookman e Pasalic, col match che finisce 4-1. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

La titolarità e il duro lavoro premiano El Bilal Touré : L’Atalanta si gode il suo recupero, aspettando la consacrazione l’anno prossimo La pazienza è sempre la virtù dei campioni, ma dall’altra parte, come insegna per esempio la Formula 1, non è mai troppo tardi per essere lì a lottare con primi, ... (calcionews24)

Atalanta Fiorentina, Scamacca era diffidato: salterebbe finale: Scamacca segna il 2 - 1, ma poco dopo viene ammonito per un fallo: da diffidato, sarà out per l'eventuale finale Gianluca Scamacca salva (per ora) l'Atalanta. La rete in acrobazia dell'attaccante dell'Atalanta ha pareggiato i conti complessivi dato che questo 2 - 1 per la Dea va a sommarsi con l'1 - 0 dei ...

Atalanta - Fiorentina 1 - 0, espulso Milenkovic, Viola in 10 - La diretta: Le semifinali di Coppa Italia si chiudono con la sfida del Gewiss Stadium, nella quale l' Atalanta di Gasperini proverà a conquistare l'accesso alla sesta finale della sua storia. Di fronte avrà la Fiorentina di Italiano, ansiosa di rimanere in corsa in tutte e tre le competizioni. L'...