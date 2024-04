L’Antitrust ha multato Amazon per dieci milioni di euro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha sanzionato perdidue società del gruppoper pratica commerciale scorretta. Le aziende lussemburghesiServicespe S.à r.l. eEU S.à r.l. sono state punite per aver limitato la libertà di scelta dei consumatori pre-impostando nella piattaforma l’opzione «acquisto periodico» anziché «acquisto singolo» sia per prodotti venduti dasia per prodotti venduti da terzi sul marketplace. In pratica la pre-spunta grafica dell’acquisto ricorrente indurrebbe il consumatore a comprare periodicamente un prodotto anche senza effettivo bisogno, limitando così la facoltà di scelta In una nota stampa, l’Agcm ha spiegato di aver sanzionato questa pratica perché ...