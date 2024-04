L’anatema di Calhanoglu sui milanisti dopo lo scudetto | “Dio ha voluto così - non meritavo quello che ho subito”

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il centrocampista turco, finito nel mirino dei tifosi rossoneri per il passaggio all'Inter a parametro zero, ha consumato la vendettala vittoria nel derby e la conquista del titolo. "Come faccio a non pensare a tuttoche è stato fatto a me e alla mia famiglia?".

Gigi D’Agostino pronto a ritornare in consolle dopo la malattia che ha avuto e che è riuscito a sconfiggere: “Non sono più quello di prima , ma…” Nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica” è ritornato a parlare Gigi D’Agostino . Il noto disc jockey non ha bisogno di alcun ... (cityrumors)

Genoa, il Napoli punta Retegui: c'è anche lui per il dopo-Osimhen - Il Napoli del futuro è pronto a rifarsi il look in attacco. Con Victor Osimhen ormai in procinto di lasciare la Campania e con Giovanni Simeone che potrebbe.calciomercato

Fondazione Crt, il dopo Palenzona e le partite in Generali e Cassa Depositi e Prestiti - Più locale e meno nazionale, più leggera sulle grandi partite finanziarie, l’ente torinese non sarà più quello di prima. Gli stakeholder locali già al lavoro per individuare un successore super partes ...corriere

Lo Scudetto di Inzaghi dopo quello di Conte: due squadre tanto simili, quanto distanti - L`Inter di Simone Inzaghi ha finalmente coronato il suo sogno, quello di vincere lo Scudetto e appuntarsi sul petto la tanto agognata seconda stella. Una rincorsa.calciomercato