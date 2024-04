Ladri di Iphone incastrati dal sistema di riconoscimento facciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un furto da quasi 4000 euro, il valore di tre15 Pro Max, sottratti dal negozio Mediaworld di Lipomo il 27 febbraio. I responsabili del negozio avevano sporto denuncia e messo a disposizione immagini video, in cui si vedevano due uomini avvicinarsi alle ceste in cui era esposta la merce in promozione, afferrare i tre telefoni e allontanarsi velocemente. I carabinieri della stazione di Albate, che hanno ricevuto la denuncia, sono risaliti ai due autori grazie alSari di. Le immagini di videosorveglianza, riprendevano molto bene i due volti, riuscendo così a consentire il raffronto con due soggetti già presenti nelle banche dati, in quanto già fotosegnalati in altre occasioni, in cui avevano già rimediato altre denunce. Si tratta di un cileno di 38 anni domiciliato a Roma, e di un ...