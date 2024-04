L’addio all’Europa di Angel Di Maria

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sotto una delle curve del Vélodrome – tra le poche, residue enclave di resistenza al mondo che conservano per lui un odio sincero – Ángel Dista per tirare il primo dei calci di rigore che definiranno chi giocherà la semifinale di Europa League tra Olympique Marsiglia e Benfica. La sua partita è stata una via crucis: 120 minuti di lento, sofferente trascinamento, quasi sempre ai margini dell’azione, spogliato di ogni barlume di protagonismo, un’interminabile milonga sfiatata scandita, nelle timeline social dei tifosi del Benfica, da una specie di disperazione rassegnata mista a presagi nefasti. Solo una manciata di ore prima, “el Dibu” Martínez ha perpetuato l’interminabile rivalità tra argentini e francesi eliminando, con una sontuosa messinscena performativa, il Lille, proprio ai rigori. A Marsiglia, a Dinon si perdonano troppe cose: ...