La Volta Buona ospiti domani 25 aprile | tu per tu con Milena Vukotic

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 aprile 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Michele , scosso dalla notizia delle nozze di Silvia, prenderà una decisione sofferta. Clara invece rifletterà sul suo futuro con ... (comingsoon)

Un Prof essore di musica avrebbe consegna to lo spartito di Faccetta Nera per il 25 aprile agli alunni di una scuola media (notizie.virgilio)

Spacca la faccia alla moglie, ma la vittima non lo denuncia - Ancora una storia di maltrattamenti in famiglia in provincia di Padova. E' successo lunedì 22 aprile a Maserà di Padova. Un egiziano di 40 anni è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare. La c ...padovaoggi

BergamoScienza lancia un bando per creativi: premio di 3.000 euro a chi realizza il miglior «visual» - Il festival di divulgazione scientifica, che dedicherà la prossima edizione (27 settembre-13 ottobre) al tema delle«Intelligenze», lancia per la prima volta un bando di concorso rivolto a studenti e p ...bergamo.corriere

Paul McCartney pubblicherà per la prima volta ‘One Hand Clapping’, l’album dal vivo con i Wings - Registrato 50 anni fa agli Abbey Road Studios unisce hit della band a cover e rivisitazioni dei classici dei Beatles. Per i collezionisti anche 5 brani suonati solamente da Paul nel cortile degli stud ...rollingstone