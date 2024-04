La volontaria Manzoni e il danzatore Felisi scelti come benemeriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sono state approvate lunedì sera in Consiglio comunale le benemerenze civiche per l’anno in corso: i consiglieri hanno votato all’unanimità i due nomi proposti dall’amministrazione comunale. I premiati saranno insigniti durante la cerimonia del prossimo 2 giugno. Isono Giovannadel centro Caritas del paese, e Angelo, distintosi per aver raggiunto risultati eccelsi nella danza. Il metodo di selezione ha seguito il regolamento: entro il 31 marzo scorso sono arrivati alcuni nominativi indicati da alcune persone e poi la conferenza dei capigruppo ha effettuato la scelta finale., secondo le motivazioni, ha profuso il proprio impegno con costanza e riservatezza svolgendo un importante ruolo di ascolto, di testimonianza e di supporto nei confronti delle persone ...