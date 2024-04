La street art contro il degrado Il murales rilancia il quartiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La riqualificazione urbana delle periferie attraverso la pittura: Nerviano investe nell’arte come mezzo di integrazione sociale. E’ terminata in questi giorni la realizzazione dell’artista Cheone, per gli amici "Mimmo", classe 1979. L’opera vuole essere il primo passo per trasformare ilin un museo aperto, dopo l’accordo tra l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale ed il comune per "realizzareartistici sulle testate cieche degli edifici del", nell’ottica di "stimolare un nuovo e diverso modo di valorizzare visivamente gli elementi architettonici cittadini". Ci sono voluti quattro giorni di lavoro, da giovedì 18 e domenica 21 aprile. Poi una serie di iniziative musicali con dj set a tema hip hop e musica live, workshop incentrati sulla pittura aperti alla cittadinanza, aree dedicate al free ...