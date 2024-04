La strana resistenza del lago Yellowstone ai cambiamenti climatici potrebbe essere sul punto di crollare

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 24 aprile 2024): Laal cambiamento climatico Uno studio scientifico porta alla luce una scoperta sorprendente: nonostante il cambiamento climatico, il ghiaccio sulnon si è ancora alterato. Tuttavia, i ricercatori indicano chevicino undi svolta per questo granded’alta quota in America del Nord. Un’oasi ghiacciata in via di cambiamento Situato nel Parco Nazionale di, ilsi mantiene ghiacciato fino a maggio nonostante le temperature in aumento. Questo fenomeno, sebbene possa sembrare positivo,indicare che è stato raggiunto uncritico in cui l’equilibrio...