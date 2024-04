La storia dei laghi Chiusi e Montepulciano | evoluzioni naturali e interventi umani

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La cartina fu disegnata da Leonardo al quale fu commissionato uno studio per la bonica del lago Chianensis, successivamente fatta sotto i Lorena da Fossombroni, ma veniamo allae allee per opera dell’uomo. Idisono di origine tettonica, e in epoca preetrusca il fiume Armo (Arno Tiberis) scorreva verso sud alimentando questi, le alluvioni nelle zone, in epoca etrusca aretina, necessarie alla coltivazione, costrinsero questi antichi aretini, ad arginare e deviare il percorso verso nord in zona di Pratantico, successivamente nel 17 d. C, gli stessi romani, per diverse alluvioni in Roma, decisero di creare una diga a Carnaiola ( Città della Pieve), in quanto il fiume Clanis, scolmatore dei ...