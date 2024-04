La sostenibilità? Nelle aziende è una necessità etica Parla Maria Luisa Conza - R&D manager di Antur

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In un’epoca segnata da sfide ambientali per la complessa problematica del riscaldamento climatico e l’inquinamento globale, l’adozione di pratiche sostenibili da parte dellecostituisce non solo una strategia aziendale, ma anche una grande. A tal proposito,, Head of ESG &Sustainability pressoSrl, sottolinea come “il bilancio diassuma un ruolo cruciale, non solo per migliorare il rating bancario o rafforzare il brand, ma soprattutto per garantire un futuro più green per le generazioni future”. Dottoressaci parli del ruolo centrale dellaper leÈ divenuto impellente per ogni azienda lavorare nell’ottica ...