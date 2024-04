La signorina di Klimt ritrovata è record per asta a Vienna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un dipinto di Gustav, che si pensava smarrito ed è stato ritrovato dopo quasi un secolo, è stato venduto oggi all'per 30 milioni di euro, stabilendo così unper un'austriaca. Il ritratto di Fraulein Lieser apparteneva una volta ad una famiglia ebrea in Austria e fu visto in pubblico l'ultima volta nel 1925 in occasione di una mostra realizzata nel 1926 da Otto Kallir-Nirenstein nella Neue Galerie di. Il suo destino non è chiaro, ma la famiglia degli attuali proprietari possiede il dipinto dagli anni '60. La casa d'aste viennese im Kinsky aveva stimato il valore di 30-50 milioni di euro per il Ritratto dellaLieser, questo il titolo del quadro. I ritratti dei grandi austriaci raramente vengono immessi sul mercato. Lo ...