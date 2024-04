La sfida dell' Ong dopo l' assist delle toghe | Diffidiamo le autorità italiane

Asse Londra - Roma per la stretta sui migranti illegali: Il lavoro coordinato tra le autorità italiane e le agenzie come Frontex, oltre ai gruppi umanitari ...flussi migratori in Europa sono in rapido aumento e l'Italia è stata in prima linea in questa sfida.

Il punto sulle giovanili Mon.Vi: Under 12 CSI, è stagione perfetta! Bel colpo dell'Under 14 regionale: Mercoledì 1° maggio al PalaItis nella sfida con Playasti ci si giocherà l'accesso alla Final Four ... che si impone con grande autorità a Dronero in tre set. Le ragazze delle coach Salvatico e Raviolo ...