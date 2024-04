La riforma della legge sull’export di armamenti si piega alle lobby | basta favori ai mercanti d’armi!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Mercoledì 24 approda alla Camera la controversa proposta diche regola l’export di armi italiane: la 185 del 1990. Per molti anni una delle legislazioni più avanzate al mondo, per gli strumenti di controllo e accessoinformazioni che ha messo a disposizione di Parlamento e società civile. Il primo triste dato di fatto è che i partitimaggioranza di Governo non hanno presentato alcun emendamento rispettomodifiche già approvate al Senato, mentre le opposizioni circa 50. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i punti critici di unache sembra voler tutelare più che altro gli interessi delledel comparto bellico e perché oggi più che mai è importante portarla al centro del dibattito.ndo ...