La prima indagine Ue sugli appalti riguarda la Cina e i dispositivi medici

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 24 aprile 2024)lae il suo mercato deilalanciata lanciata dalla Commissione europea tramite il cosiddetto Strumento internazionale per glipubblici (International procurement instrument) introdotto quasi due anni fa dopo lunghe e complesse discussioni. Inevitabilmente, la decisione alimenterà nuove tensioni nelle già difficili relazioni commerciali tra Unione europea e, che soltanto poco più di tre anni fa avevano raggiunto un’intesa per un accordoinvestimenti (poi bloccato dal Parlamento europeo per preoccupazioninti la parità d’accesso e i diritti umani). Nei giorni scorsi il governo cinese si è scagliato contro il “protezionismo” europeo in seguito ...