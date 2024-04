La Premier League sfonda il record di gol in un singolo campionato | i dati che spiegano il tripudio degli attacchi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In questo anno disi sono visti dei risultati da capogiro: 0-8, 6-1, 4-4. Vere e proprie grandinate di reti che, piano piano, si sono sommate fino are per la seconda volta consecutiva ildi gol complessivi segnati in undi 380 partite. Per ora siamo arrivati a 1081, a tre gol dal precedente, che è destinato ad essere ridicolizzato: infatti il numero delle reti segnate si gonfierà ulteriormente, visto che mancano ancora quattro giornate intere alla fine della stagione più alcuni recuperi di precedenti weekend. La stagione 22/23 terminò con 1.084 gol segnati, rompendo il primato di 1.072 dell’edizione 18/19, ma il traguardo arrivò soltanto all’ultima giornata, il 28 maggio. Stavolta il nuovo...

(Adnkronos) – Due giocatori della Premier League sono stati arrestati nel fine settimana in relazione a un'accusa di stupro . La polizia ha detto che due ragazzi di 19 anni sono stati arrestati dopo che avevano ricevuto una denuncia di stupro venerdì scorso (19 aprile). Uno è stato arrestato sabato ... (periodicodaily)

TV - premier league, Bundesliga e Ligue 1, 12 match tra il 26 e il 28 aprile su Sky Sport e NOW - Tra venerdì 26 e domenica 28 aprile, nella Casa dello Sport di Sky, spazio in esclusiva ai campionati esteri, con la premier league inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese da seguire anch ...napolimagazine

