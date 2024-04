La peste suina minaccia il prosciutto di Parma | Bisogna abbattere i cinghiali

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lamette a serio rischio la produzione deldi. In Emilia-Romagna si contano finora 150 casi di ritrovamenti di carcasse diinfettati dal morbo, con l’Unione europea che ha pubblicato un regolamento che amplia le zone di restrizione. Mentre molti titolari degli allevamenti risultano indagati proprio per aver nascosto il morbo. "Quello che sta succedendo va trattato come un’emergenza, altrimenti non ne usciamo", ha detto a Repubblica il direttore del ConsorziodiStefano Fanti.