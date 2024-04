La mia carbonara costa 28$ ma è uno spettacolo La gente comune? Bisogna imparare a non comprare gli asparagi a dicembre - né le ciliegie a Natale A chi ce la fa batto sulle mani | si racconta Max Mariola

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Stella culinaria: il viaggio verso la fama di MaxMaxsi è ritagliato un posto di rilievo nel mondo culinario, affascinando il pubblico con il suo stile unico nel presentare piatti e ricette sui social media. Con un seguito complessivo di 9 milioni su piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok,è diventata un nome familiare nel mondo della cucina. È anche riconosciuto come il volto del Gambero Rosso Channel, mostrando la sua esperienza culinaria a un vasto pubblico. Una passione accesa Il viaggio culinario diinizia alla tenera età di 14 anni quando scopre il suo amore per la cucina. La sua passione per l’arte culinaria si è rafforzata con il tempo, portandolo infine a intraprendere la carriera in cucina. È nata una stella in TV Nel 1999, la carriera di ...