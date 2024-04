La metamorfosi dei biancorossi con l’arrivo del ’generale’ Boscaglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La rivoluzione del "generale", come lo ha definito il bomber Spagnoli, è cominciata un mese fa con il suo arrivo ad Ancona dopo il ko di Recanati e la dura contestazione della tifoseria: via Colavitto, in panchina il mister di Gela, già protagonista a Trapani come a Chiavari. "Sempre in città di mare" come ha tenuto a sottolineare a margine della sua prima conferenza stampa. Quattro partite finora: un pari contro la Spal, la sconfitta di Pontedera, la vittoria con il Sestri, la seconda vittoria a Pescara. Due vittorie consecutive, la prima volta in questa stagione: già questo dato, di per sé, basterebbe a indicare che l’Ancona diè riuscita a sterzare in tempo prima di andare a sbattere con i playout. Manca ancora una partita, quella di domenica sera contro la Lucchese, che l’Ancona dovrà vincere se vorrà avere la certezza di ...