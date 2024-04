La Lega Serie A scrive al Senato | 'Stop al divieto di sponsorizzazioni da scommesse - si perdono 100 milioni all'anno'

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il calcio italiano, per bocca degli esponenti dellaA, torna a farsi sentire e ad esprimere il proprio disagio per l`assenza di sostegno...

serie A, il programma ufficiale della 35^ giornata: quando si gioca Sassuolo-Inter - La lega serie A, attraverso il C.U. 218, ha diramato il programma di anticipi e posticipi della 35esima giornata di serie A. Il Sassuolo sarà impegnato in casa contro l’Inter, già certa della vittoria ...canalesassuolo

Inter, solo 13 squadre di serie A si sono congratulate per lo scudetto. E la Juve è stata tra le prime - Tanti auguri a chi venti scudetti ha. L’ Inter si appresta a giocare la partita della 34esima giornata contro il Torino, domenica 28 aprile alle ore 12.30, da campione in carica. La vittoria sul Milan ...ilfattoquotidiano

Play off serie C: sette telecamere a partita e il VAR - Nella giornata di lunedì 22 aprile sulle frequenze di TMW Radio ha parlato il presidente della lega Pro Matteo Marani, che si è soffermato sul via dei nuovi play off illustrando le tante novità.vicenzatoday