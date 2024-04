La lastra metallica si stacca e lo schiaccia | morto un operaio di 46 anni

AGI - Un operaio di 39 anni e' morto in un incidente mortale sul lavoro a Laglio, in provincia di Como. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo era a bordo di un piccolo escavatore che si e' ribaltato, forse a causa del terreno fangoso, schiacciandolo. L'incidente e' avvenuto durante un intervento ... (agi)