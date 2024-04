La guerra ombra tra Usa e Russia in Libia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) C’è un fronte che, con lo scoppio dellain Ucraina e delle ostilità a Gaza, è finito ancor di più in secondo piano: si tratta di quello libico, con il relativo dossier che costituisce uno dei punti nevralgici della politica italiana ed europea in nord Africa e nel Mediterraneo. Jalel Harchaui è uno dei InsideOver.

Il conflitto dura da 40 anni. Nell'ultima settimana di fuoco si è trasformato in uno scontro direttoIl conflitto dura da 40 anni. Nell'ultima settimana di fuoco si è trasformato in uno scontro direttoIl conflitto dura da 40 anni. Nell'ultima settimana di fuoco si è trasformato in uno scontro ... (corriere)

Esiste una flotta ombra russa? Ufficialmente no. Queste navi sgangherate e non assicurate, che trasportano petrolio dalla Russia alla Cina, all'India e ad altri Paesi, vivono nell' ombra ... (ilmessaggero)

Roma: in fiamme cassonetti, auto e bancomat. Al Tuscolano l'ombra degli anarchici - Tre cassonetti messi al centro della carreggiata e dati alle fiamme, danneggiate vetrate di banche, bancomat e scritte per Alfredo Cospito e Anna Beniamino "liberi". E' quanto accaduto nella notte in ...tg.la7

“Le strade che ho percorso”, una storia d’amore Lgbt nei rioni di Gomorra. Quale sarà il prezzo da pagare – L’ESTRATTO IN ANTEPRIMA - In una calda estate napoletana dei primi anni Duemila si intrecciano le vicende di due famiglie del rione Barra: i Coppola e gli Esposito. Sullo sfondo della guerra tra i clan, in un quartiere torment ...ilfattoquotidiano

Cassonetti in fiamme e filiali di banche e Poste danneggiate, a Roma l’ombra degli anarchici - Roma – Aleggia l’ombra della matrice anarchica sugli incendi che, questa notte, poco dopo le 4, hanno riguardato la ...ilpuntoamezzogiorno